Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları sonuçlandı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları tamamlandı.

TENMAK ve TÜBİTAK desteği

Etkinliğe katılan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli, organizasyonda elektrikli araçlar başta olmak üzere, hidrojen yakıtlı araç ve Hyperloop yarışmalarının yapıldığını söyledi. Ülkede daha iyi teknolojilerin üretilmesinin, gençlerin bu alanda yetiştirilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Karaveli, TENMAK ve TÜBİTAK gibi kurumların desteğiyle ülkenin teknoloji odaklı çok büyük bir kalkınmanın ilk hamlelerini yapacağına işaret ederek, "Hep birlikte sonu tam bağımsız bir Türkiye'ye çıkan teknoloji yolunu takip ediyor olacağız" diye konuştu.

Kazanan takımların ödüllerini, TENMAK Başkanı Karaveli, TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Dr. Tolgahan Kaya, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı İsmail Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ve Kocaeli Valisi İlhami Aktaş takdim etti.