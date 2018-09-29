Ege ve Marmara'da fırtına hazırlığı

29 Eylül 2018

Ege ve Marmara'da yarın için beklenen şiddetli fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gerekli önlemler alındı.

Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek sıkıntılara müdahale konusunda hazırlıklar tamamlandı.

Edirne AFAD Müdürü Kemal Şen, yaptığı açıklamada gelen meteorolojik uyarıların tüm birimlere, belediye ve kaymakamlıklara ilettiklerini söyledi.

AFAD ekiplerinin fırtınaya hazır olduğunu belirten Şen, "AFAD'ın fırtına ile ilgili uyarı videosunu vatandaşların bilgilenmesi amacıyla kendi hesaplarımızda yayınladık. Şu anda Edirne ikinci planda görünüyor. Tüm kadromuzla beraber pazar günü için hazırlıklıyız ve bekliyoruz. Personelimize pazar günü için herhangi bir plan ve program yapılmaması duyuruldu, müdahale anlamında hazır olmamız gerektiği bildirildi. Haftalık izinli olan personelimizde herhangi bir fırtına ve müdahale anında görevinin başında olacak, bunların duyurularını yaptık." diye konuştu.

Tekirdağ

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde yaşanabilecek sıkıntılara müdahale konusunda gerekli önlemler alındı.

Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol, yarın oluşabilecek olumsuzluklara karşı ilçe kaymakamlıkları, tüm ilgili kamu kurumlarının yazılı ve kısa mesaj yoluyla uyarıldığını söyledi.

Tekirdağ Valiliği ile koordinasyon yapılarak hizmet gruplarının teyakkuz haline getirildiğini ifade eden Erol, "AFAD koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları hazırlıklarını tamamladı. 12 arama kurtarma teknisyeni, 4 enformasyon memuru ve 4 şube müdürü hazır halde bekliyor." dedi.

Kırklareli

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların uyarıları dikkate alarak tedbirleri olmaları gerektiğini söyledi.

Meteorolojik uyarıların tümünü gerekli kurumlara ilettiklerini belirten Bilgin, devlet olarak tüm tedbirleri aldıklarını ifade etti.

İlgili kurumların yaşanabilecek tüm olumsuzluklara karşı hazır olduğunu aktaran Bilgin, "Gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Afet Yönetim Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdik. Burada oluşabilecek olumsuzluklara karşı tüm tedbirleri aldık. Bu toplantıda tüm resmi kurum ve kuruluşlara da konu hakkında bilgi verilmiştir. Tüm personelimiz 24 saat göreve hazırdır." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın bilgilendirilmesi amacıyla da belediyelere anonslar yaptırdıklarını dile getiren Bilgin, vatandaşların uyarılara dikkat etmesi gerektiğini anlattı.