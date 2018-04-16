Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nde seçim sonuçlandı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği seçimli olağan genel kurul toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri binasında yapıldı.

Genel kurulda üyeler, yeni dönemde görev yapacak başkan ve yönetim kurulunu belirlemek üzere sandık başına gitti.

İki listeyle gidilen seçimde birliğin mevcut başkanı Rıza Seyyar 120, Hayrettin Uçak ise 144 oy aldı.

Uçak, 2018-2022 dönemi için birlik başkanlığına seçildi.

Seçimin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Uçak, kendisine destek veren üyelere teşekkür etti.

Seyyar ise açıklamasında, "Asıl olan sektörümüzün sorunlarına çözüm üreten, birlikteliği koruyan ve ihracatın artırılması için çaba sarf eden yapıların oluşturulmasıdır. Ben de Hayrettin Bey gibi beni destekleyen, alın teri döken, koşturan, bütün arkadaşlarıma ayrıca genel kurula ilgi gösterip gelen ve oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Herkes için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.