Eğitim öğretim yılı açılış töreni... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eğitimde dijitalleşme vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Eğitim Teknolojileri AR-GE Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, eğitimde fırsat eşitliği ve dijitalleşme adına atılan adımları vurgulayarak, 16 bin okula fiber internet sağlandığını ve 626 bin dersliğe etkileşimli tahtaların kurulduğunu belirtti. Eğitimde yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği gibi yeni derslerin müfredata eklendiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda düzenlenen Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde öğretmenler, öğrenciler ve eğitim camiasına hitap ediyor. Erdoğan, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye'nin eğitimde attığı adımları ve hedefleri paylaştı.
Eğitimde dijitalleşme adımları
Erdoğan, Türkiye'nin eğitimde dijitalleşmeye büyük önem verdiğini ve bu alanda dünya çapında bir noktaya geldiğini belirtti. 16 bin okula fiber internet sağlandığını, 626 bin dersliğe etkileşimli tahta kurulduğunu ve Türkiye'nin dünyada tüm dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke olduğunu söyledi.
Müfredata yeni dersler
Cumhurbaşkanı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına çeşitli düzenlemeler yapıldığını ifade ederek, yapay zeka, tarım ve gıda güvenliği, İslam bilim tarihi gibi yeni derslerin müfredata eklendiğini açıkladı. Ayrıca, öğrenciler için seçmeli ders havuzunun genişletildiğini belirtti.
Eğitimde eşitlik ve kalite
Erdoğan, eğitime yaptıkları yatırımların Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağladığını vurgularken, 22 yıllık süreçte derslik sayısının 367 binden iki katına çıktığını ve öğretmen sayısının 1,2 milyona ulaştığını ifade etti.
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