İlkokul/ortaokul/ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya bu okullardan EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar 2026-EKPSS kura için başvuru yaptı. 13 Mayıs'ta son bulan başvurular sonrası gözler sonuçlarda... Sabırsızlık her geçen gün artarken "EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu sıklaşıyor.

EKPSS kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

EKPSS sonuçları için kesin bir tarih verilmiş değil. Haziran ayı bitmeden sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. ÖSYM'den de henüz bir duyuru gelmiş değil.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edinecekler. Bu amaçla internet erişim şifresi edinmemiş kurumların, ÖSYM Çağrı Merkezinden (444 67 96) erişim şifresi edinmeleri gerekmekte...

Bir kadroya yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğrenecekler.