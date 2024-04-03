Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Saat verdi, çağrı yaptı
İstanbulluların oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na yeniden seçilen İBB Ekrem İmamoğlu bugün saat 16.00’da mazbatasını alacak. İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adliyeye gelmek isteyen hemşehrilerimden ricam adliye binasına kesinlikle girilmemesi" dedi.
Bir kez daha İBB Başkanlığı'na seçilen Ekrem İmamoğlu, bugün saat 16.00’da mazbatasını alacak.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İmamoğlu, "Bugün saat 16.00’da Çağlayan Adliyesi’nde İstanbullular adına mazbatamızı alıyoruz. Adliyeye gelmek isteyen hemşehrilerimden ricam adliye binasına kesinlikle girilmemesi, meydanda buluşulması ve görevlilerin uyarılarına katiyen riayet edilmesi. Bu başarı hepimizin" çağrısını yaptı.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, oyların yüzde 50'sini alarak AK Partili rakibi Murat Kurum'a yaklaşık 1 milyon oy fark atmıştı.