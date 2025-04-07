Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan soruşturmalar yakından takip ediliyor. Yolsuzluk ve kent uzlaşısı başlıkları altında iki ayrı dosyada yürütülen soruşturmada, yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu, 23 Mart tarihinde tutuklanmıştı.

İmamoğlu’nun avukatları, tutukluluk kararına karşı çıkarak itiraz başvurusunda bulundu. Avukatlar Fikret İlkiz, Mehmet Pehlivan, Tora Pekin ve Hasan Fehmi Demir tarafından İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sunulan dilekçede, tutuklamanın kaldırılması talep edildi.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Rencide edilmiş adalet duygusunun harekete geçirdiği kitleler, Ekrem İmamoğlu aleyhine yürütülen bu hukuksuz sürecin, seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere, kendi anayasal haklarının özüne yönelen bir girişim olduğunun farkındadır. Bu nedenledir ki, ülkenin her parçasında, her kesim, görüş ve yaştan insanların katılımıyla başlayan kitlesel tepkiler ülkemizle de sınırlı kalmamış, başka ülkelerde bulunan vatandaşlarımız ve insan hakları savunucularının oluşturduğu kitlelere, çok sayıda yabancı ülke yöneticilerine ve Türkiye’nin üyesi olduğu kurum ve kuruluşlara da sirayet etmiştir.

Soruşturmayı başlatan ve yön veren ifadeyle belirtmek gerekirse, itiraf edelim ki tutuklama gerekçeleri içinde turpun büyüğü Ekrem İmamoğlu’nun ‘kaçacağı ve saklanacağı’ tespitidir. Bahsedilen kişi, İstanbul’da yaşayan on altı milyon insanı temsil eden ve yapılacak ilk seçimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın en güçlü adayıdır. Bu yapanın bile inanmadığı tespit, soruşturmanın hukuk normlarına uygun olarak değil siyasi saiklerle, bağımsız ve tarafsızlığını yitirmiş yargıç ve savcılar tarafından yürütüldüğüne ilişkin tüm beyanlarımızı tek başına kanıtlar niteliktedir. Hazindir.

Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz."

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025'te yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmıştı. “Yolsuzluk” ve “kent uzlaşısı” başlıkları altında iki ayrı dosya kapsamında yürütülen soruşturmada, İmamoğlu’nun yanı sıra aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 48 kişi tutuklanmış, 44 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli protesto gösterileri düzenlendi. Yolsuzluk ve diğer bazı suçlamalarla başlatılan soruşturma süreci, hem siyaset arenasında hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar meydanlarda toplanarak kararı protesto etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eylemlerde 150 polisin yaralandığını, 1879 şüphelinin gözaltına alındığını ve nu gözaltına alınanların 260'ının tutuklandığını açıkladı.