El değiştiren belediyeden 1 milyon dolarlık tasarruf

Alanya Belediyesi'nin yeni yönetimi tarafından yapılan ihtiyaç-envanter çalışması sırasında ilk etapta 23 adet iş makinesi ve aracın ihtiyaç fazlası olduğu tespit edildi.

Yönetim iş makinesi, pikap ve binek olarak kullanılan bu araçlar kiralama yapılan kişi ve kuruluşlara iade etti.

30 milyon liralık maliyet

İhtiyaç fazlası olduğu tespit edilen bu araçların aylık maliyetinin 3 milyon TL, 8 aylık maliyetinin ise 24 milyon lira düzeyinde olduğu belirlendi. Yakıt gideri de düşünüldüğünde ihtiyaç fazlası araçların belediyeye toplam yıllık maliyetinin 30 milyon lirayı aştığı hesaplandı.

Belediyenin açıklamasında, ihtiyaç-envanter çalışmasının devam ettiği, belediye hizmetlerine dahil her alanda bu çalışmanın kısa sürede sonuçlandırılacağı, belediye bütçesindeki kara deliklerin tek tek kapatılacağı, tam bir tasarruf ve verimlilik seferberliği başlatıldığı belirtildi.