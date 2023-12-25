Elektrikli scooter'la köprüden geçti; ikincide yakalandı
Elektrikli scooter'la 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçen kişiye 1.387 lira para cezası kesildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 23 Aralık'ta elektrikli scooter'la köprüden geçilmesine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerden sonra çalışma başlattı.
Ekiplerin kimliğini belirlediği kişi, aynı gün elektrikli scooter'la Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçerken köprü çıkışında seyir halindeyken yakalandı.
Scooter sürücüsü O.P.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 1.387 lira para cezası uygulandı.