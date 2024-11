Elon Musk, Trump'ın zaferinin ardından ilk mesajını paylaştı

Musk, X platformunda yayımladığı mesajda, "Amerika'da yine sabah oldu" ifadelerini kullandı ve ABD bayrağının yanında selam verdiği bir fotoğrafla bu mesajını destekledi. Bu paylaşım, Musk’ın "gelecek harika olacak" şeklindeki mesajından sonra yaptığı ilk gönderi oldu.

Musk, daha önce yaptığı bir paylaşımda eski medyayı "acımasızca yalan söylemekle" suçlamış ve "artık medya sizsiniz" diyerek X kullanıcılarına seslenmişti. Ayrıca, "Lütfen X hakkındaki düşüncelerinizi ve gözlemlerinizi paylaşın, yanlış olduğunda başkalarını düzeltin ve dünyada gerçeği bulabileceğiniz en az bir yerimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, seçim sürecinde Donald Trump'ı açıkça desteklemiş ve Trump’ın yönetiminde yeni bir Hükümet Verimliliği Departmanı'nın kurulması gerektiğini savunmuştu. Musk, bu departmanın, ABD federal bürokrasisinin etkinliğini artırarak, 2 trilyon dolarlık verimsizlikleri ortadan kaldırmayı hedefleyeceğini belirtmişti.

It is morning in America again pic.twitter.com/GNTE0cUWoc