SON DAKİKA: Elektriğe zam geldi! EPDK oranları duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğalgaz abonelerine gelen zamları duyurdu.

EPDK'nın açıklamasında elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında değişikliğe gidildiği kaydedildi.

Buna göre elektrik fiyatları mesken aboneleri için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için de yüzde 12,4 oranında zamlandı.

Açıklamada, "Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur" dendi.

Doğalgaza da zam

Açıklamaya göre doğalgaz sanayi tüketicileri içi yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ortalama yüzde 24,2 oranında zamlandı. Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacak.