Emniyetten yivsiz tüfek ruhsatnamesi uyarısı (yenileme başvurusu nasıl yapılır?)

Emniyet Genel Müdürlüğü, yivsiz tüfek ruhsatnamesinin geçerlik süresi dolan vatandaşları uyardı. Ruhsatnamelerin yenilenmesi için son tarih Eylül 2024 olarak açıklandı.

Eylül'den itibaren geçersiz sayılacak

Yapılan açıklamada, “Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşların 01.09.2024 tarihine kadar ruhsatnamelerini yeniletmeleri gerekmekte olup yeniletmeyen kişilerin ruhsatnameleri 01.09.2024 tarihinden sonra geçersiz sayılacak ve ilgililer hakkında 2521 sayılı Kanun'un 13. maddesi kapsamında işlem uygulanacaktır.” denildi.

Yivsiz tüfek ruhsatnamesini yenilemek için gerekli belgeler

1- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 (bir) Adet biyometrik fotoğraf.

2- 5000 TL üzerinde vadesi geçmiş vergi borcu olmadığı gösterir Vergi Dairesi yazısı.

3- 178,70 TL Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi harcı. (Birden fazla tüfeği olanlar için her

tüfek için ayrı ayrı harç ücreti yatırılması gerekiyor.)

4- 200 TL Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Hesabına Silah ruhsat kart ücreti.

5- Aile Hekimlerinden alınacak psikolojik, fiziki ve nörolojik bakımdan yivsiz tüfek

kullanmasında sakınca bulunmadığını gösterir sağlık raporu.

6- E-Devlet üzerinden randevu alınarak randevu gününde tüfek ile birlikte

gelinmesi gerekmektedir.

Yivsiz tüfek ruhsatname yenileme başvurusu nasıl, nereden yapılır?

Ruhsat yenileme işlemi yapacak şahıslar, E-Devlet üzerinden randevu alarak gerekli belgelerle birlikte ikamet ettiği İlçe Emniyet Müdürlüklerine müracaat ederek yenileme işlemini gerçekleştirebiliyor.