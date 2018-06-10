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"En az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Türkiye"

Erdoğan, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye.

En az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul Valiliği tarafından organize edilen iftar programında konuştu.

Erdoğan, "Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Biz bir numarayız. Amerika gerimizde, İngiltere falan çok daha geride." dedi.

"Böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder"

"Şimdi sıkıysa herhangi bir hastane, hastayı kapıdan geri çevirsin." diyen Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Geri çeviremez. Bakın buna özeli de dahil, çeviremez. Eğer böyle bir muamele yapıyorsa bedelini öder." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

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