En başarılı belediye başkanları belli oldu: İmamoğlu ilk sırada

ALF Araştırma, 20 Ekim - 3 Kasım tarihlerinde 30 büyükşehirdeki 14 bin 200 kişinin katılımıyla düzenlenen anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yüzde 59,5'le en çok beğenilen belediye başkanı oldu.

İmamoğlu'nu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin yüzde 58,4'le izledi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen yüzde 57,6'yla üçüncü sırada yer aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün yüzde 57,2'yle dördüncü, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Altay yüzde 57'yle beşinci sırada yer aldı.