Enver Aysever gözaltına mı alındı? Aysever neden gözaltına alındı?
Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı. Kariyerine YouTube kanalında devam eden Aysever'in gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar olayın ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Gazeteci Enver Aysever YouTube kanalından kullandığı ifadeler sonrası gözaltına alındı. Aysever'in gözaltına alınması gündeme damga vururken vatandaşlar "Enver Aysever neden gözaltına alındı" sorusunu sıkça sormaya başladı.
Aysever neden gözaltına alındı?
Enver Aysever YouTube canlı yayınında Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nu eleştirirken, "Cumhuriyet'in ahlakını bozan, Menderes'ten bu tarafa gelen bütün sağcılardır. Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur" ifadelerini kullanmıştı.
Aysever, canlı yayının hemen ardından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.