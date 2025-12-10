Fatih Ürek sağlık durumu nasıl, yoğun bakımdan çıktı mı? Fatih Ürek öldü mü, sağ mı?

Fatih Ürek yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi görüyor. 20 dakika kalbi duran ve hayata geri döndürülen Ürek'in her gün son durumu araştırılıyor. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan iddialarında gerçek olup olmadığı sorgulanıyor. İşte en son gelişmeler...

Fatih Ürek sağlık durumu nasıl?

Fatih Ürek yaşıyor. Kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Durumu stabil ama kritik. Ölümüyle ilgili bütün iddialar yakın çevresi tarafından yalanlandı.

Şarkıcının menajeri Mert Siliv geçen gün yaptığı açıklamada "Hayati fonksiyonlarını tek başına sürdürebilecek seviyeye henüz ulaşmadı" dedi.