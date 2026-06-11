Erden Timur hakkında tahliye kararı
Galatasaray Sportif A.Ş.'nin eski başkan vekili ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkan vekili Erden Timur gözaltına alınmıştı.
Ardından soruşturmanın seyri değişerek Timur’un dosyası ayrılmış ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklanmıştı.
29 Aralık 2025'ten beri tutuklu bulunan Timur, İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.