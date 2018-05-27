Erdoğan: 24 Haziran eski devir siyasetin tarihe karıştığı gün olacak

27 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Stadyumu'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan," Ülkenin anamuhalefet partisi, ilkokul müsameresi kıvamında oyunlarla yönetiliyor." dedi.

"Ülkeyi 3,5 kat büyütürken sadece milletin gözünün içine baktık"

Erdoğan ülke yönetimine ilişkin olarak, "Ülkemizde demokrasinin standartlarını yükseltirken, ülkemizi 3,5 kat büyütürken sadece ve sadece milletimizin gözüne baktık. İcazeti de, iradeyi de, tasdiki de asla başka yerde aramadık. Kimseyi yerinden etmek için değil, milletimize hizmet etmek için vazifeye talip olduk." ifadelerini kullandı.

"Yalan söylüyor"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin iddialarına ilişkin,"Yalan söylüyor, yok böyle bir şey. Sen kimsin ki ABD'nin yetkili mercileri sana böyle bir bilgiyi verecek" açıklamasında bulundu.

"24 Haziranda eski devir siyasetçileri de tarihe karışacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimlerine yönelik, "24 Haziran, eski yönetim sistemiyle birlikte eski devir siyasetinin ve siyasetçilerinin de tarihe karıştığı gün olacaktır." dedi.

"Menderes'i asanlar, ilmiği tüm milletimizin iradesine de geçirdiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakanlardan Adnan Menderes'in idam edilmesine ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı:

"Menderes'i asanlar, ilmiği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı"

Kaynak: AA