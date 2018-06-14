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Erdoğan: Adaylık şartlarına tutukluluğu da koyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını bildirdi.

Erdoğan: Adaylık şartlarına tutukluluğu da koyacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yalova mitinginde yaptığı konuşmada, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını söyledi.

"Yalanı bırakın artık"

24 Haziran seçimlerinin ülkenin gelecek yarım asrına, bir asrına damga vuracağını belirten Erdoğan, "Bizim, milletimizden başka kimseye diyet borcumuz yoktur. Bunun için de ne söylersek milletimize söylüyoruz, ne yaparsak milletimiz için yapıyoruz." dedi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bay Kemal ne diyor Bay Kemal 'Engellileri kendi başına bıraktınız. Halep oradaysa arşın burada. Yalanı bırakın artık yalanı. Genel Başkan yalan söyler, Cumhurbaşkanı adayı da yalan söyler. Bunlar böyle. Dürüst olun dürüst, artık millet dürüst olana oy veriyor, yalana değil ve 24 Haziran'da da benim milletim kime oy vereceğini çok iyi biliyor."

Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Son dakika seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

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