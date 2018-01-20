Erdoğan: Afrin'den sonra Münbiç var

20 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı’nın Kütahya'daki AKP olağan il kongresi öncesi halka seslendi.

Taşeron konusunda sahneden diyaloga girdiği işçilere, “Kaç kere konuştuk yine anlamıyorsunuz?” diye tepki gösteren Erdoğan, karayollarında taşeronun kaldırılacağını belirterek, bundan sonra işçi alımının sadece devlet kurumu üzerinden yapılacağını söyledi.

"Büyümeye devam edeceğiz"

"Artık Türkiye dünyadaki en büyük ülkeler sıralamasında 17. sırada. Avrupa'da 6. sırada. Hedefimiz 2023'te ilk 10'a girmek" diyen Erdoğan, "2017'nin 3. çeyreğinde Türkiye dünyada büyüme sıralamasında yüzde 11 ile 1 numara oldu. İnşallah bu hızla devam edeceğiz" dedi.

"Operasyon fiilen başladı"

Ardından partililere seslenmek üzere toplantı salonuna geçen Erdoğan burada yaptığı konuşmasında Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili, "Bizim gözümüzde adı ne olursa olsun teröristlerden müteşekkil her türlü oluşumun adı terör örgütüdür. Yok sınır muhafızlarıymış... Siz kimi kandırıyorsunuz? Bu örgütün adı PKK'dır, PYD'dir. Böyle olduğunu kendileri de çok iyi bildikleri halde bizi ve dünyayı kandırmak için kırk takla atıyorlar. Biri 'Ordu kuracağız' diyor. Biri 'Böyle amacımız yok' diyor. Öbürü 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Mürekkebi kurumadan 'Sınır muhafızları kuracağız' diyor. Bunların birbirinden haberi yok. Üstelik bir de 'Bu girişimlerimiz Türkiye'yi hedef almıyor' diye güya üste çıkıyor. Onların ne dedikleri bizi ilgilendirmiyor. Sahada ne oluyor, ona bakıyoruz" dedi.

Sözlerine, "Onların aklına Türk deyince sadece kucaklarında besleyip büyüttükleri FETÖ'cüler ve onların büyüttükleri elemanları geliyor" diyerek devam eden Eroğan, "Yine bunların hakkına bölgede çalışacak ortak deyince kiralık katil ordusundan ibaret olan PKK geliyor. Terör örgütüne güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler" şeklinde konuştu.

Afrin operasyonunun sahada fiilen başladığını bildiren Erdoğan, "Bunu Münbiç takip edecek. Madem Münbiç'te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz" ifadelerini kullandı.