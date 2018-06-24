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Erdoğan Ankara'da yüzde 50'yi geçti

Ankara'dan genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Erdoğan yüzde 51.68 oy aldı.

Erdoğan Ankara'da yüzde 50'yi geçti
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Ankara'dan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları gelmeye başladı.

AA verilerine göre, Ankara'da sandıkların yüzde %98.88'i açıldı.

Sonuçlar şu şekilde: 


Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 51.68
Muharrem İnce: yüzde 36
Meral Akşener: yüzde 9.1
Selahattin Demirtaş: yüzde 2.08
Temel Karamollaoğlu: yüzde 0.94
Doğu Perinçek: yüzde 0,21

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