Erdoğan Ankara'da yüzde 50'yi geçti
Ankara'dan genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Erdoğan yüzde 51.68 oy aldı.
Ankara'dan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan ilk sonuçları gelmeye başladı.
AA verilerine göre, Ankara'da sandıkların yüzde %98.88'i açıldı.
Sonuçlar şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: yüzde 51.68
Muharrem İnce: yüzde 36
Meral Akşener: yüzde 9.1
Selahattin Demirtaş: yüzde 2.08
Temel Karamollaoğlu: yüzde 0.94
Doğu Perinçek: yüzde 0,21