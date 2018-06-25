Erdoğan, balkon konuşması yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gece Ankara'da bir balkon konuşması yapacağı açıklandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçim zaferinin ardından Ankara'da bu gece balkon konuşması yapacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya geçecek.
Erdoğan, başkente ulaşmasının ardından AK Parti Genel Merkezi’nde balkon konuşmasını yapacak.
Erdoğan'ın balkon konuşmasını ertelediği ve yarın sabah yapacağı iddia edilmişti.
Kaynak: AA