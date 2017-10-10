Erdoğan: Bu ajanlar konsolosluğa nasıl sızdı?

10 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ABD ile yaşanan vize krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Vize sorununu biz başlatmadık. Sorunun faili ABD'dir. Üst düzey yöneticilerin dışişleri bakanımız ile bir görüşme yapmamasını yadırgıyorum. Kararı büyükelçi kendi kafasından aldıysa onun orada tutulmaması gerekir. Yok eğer arkasında ABD yönetimi varsa bizim bu noktada onlarda konuşacak bir şeyimiz yoktur" dedi.

Konsolosluk çalışanlarının FETÖ ile bağlantısına dikkati çeken Erdoğan, "Yargı bir karar almış, bu kişi gözaltına alınıyor, yargılanıyor ve tutuklanıyor. Daha sonra içeride bir kişi daha FETÖ ile irtibatlı çıkıyor. Bu da zaten orada bir problem olduğunu gösteriyor. Bu ajanlar ABD konsolosluğuna nasıl sızdı? Ya da bunları oraya kim yerleştirdi?" diye konuştu.

Erdoğan, ABD Ankara Büyükelçisinin veda ziyaretleri düzenlediğini, ancak kendisi ve bakanlarının büyükelçi ile görüşmeyi kabul etmediğini söyledi.

"Altyapı yatırımları noktasında yapılacak çok iş var"

Erdoğan, Sırbistan ile ilişkilere dair ise şunları kaydetti:

"İşadamlarımız Sırbistan'a yatırımlarını artırmak istiyorlar. Görünen o ki, aramızdaki ticaret hacmi yıl sonunda 1 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Ancak bu yeterli değil, bunu 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak gerekiyor. Tabi, altyapı yatırımları noktasında yapılacak çok iş var. Bizde 25 havaalanı varken şimdi 57 oldu. Tabi bunlar ulaşımı ucuzlattı. Türk Hava Yolları en çok noktaya uçan havayolu şirketi oldu. Biz bu alandaki deneyimlerimizi Sırbistan ile paylaşmak istiyoruz.

Sırbistan ile 16 anlaşma imzalayacağız. Bir yıl Sırbistan'da, bir yıl da Türkiye'de toplanmak üzere ilişkilerimizi geliştireceğiz. Eğitim ve kültürde işbirliği yapacağız, serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesini önemsiyorum. Ayrıca kaplıcalar sağlık turizminin en önemli noktalarıdır. Sırbistan'da ve bizde bu kaynaklar mevcut. Bu noktada ortak adım atacağız"

Türk işadamlarına yatırım daveti

Basın toplantısında konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise, Türkiye'den işadamlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti.

Aleksandar Vucic, "Türkiye, çok sayıda havalimanı ve otoyol inşa etti. Biz de bu alanda yatırımlar yapıyoruz. Bu konuda ortak neler yapabileceğimizi görüştük. 2016'da Sırbistan'a en çok Türk turist geldi. Aramızdaki turizm ilişkisinin daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Ayçiçeği yağı ihracatının artırılmasına yönelik adım atacağız. Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Türk işadamlarından küçük yerleşim birimlerimize yatırım yapmalarını rica ediyoruz" şeklinde konuştu.