Erdoğan: CHP'nin bu ülkede dikili ağacı yok

10 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

"Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok"

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi, "Şimdi çıkmış kafayı nereye takmış biliyor musun? Benim açıkladım ya, 'Millet kıraathaneleri' dedim, kafayı ona takmış. Şimdi bu kıraathane deyince ne anlıyor biliyor musun? Kumarhane anlıyor. Ne anlıyor biliyor musunuz? Hani iskambil oynarlar ya bunların bunların birçoğu, okey taşları vesaire filan, falan onu anlıyor." sözleriyle eleştiren Erdoğan, "Bak, Bay Kemal, Bay Muharrem, kıraat okumaktır, kıraathane okuma evi." diyerek, Zeytinburnu Belediyesi'nce açılan kıraathanenin videosunu vatandaşlara izletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Zeytinburnu'ndaki kıraathaneyi ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ben dedim ya buraya gelecekler çocuklar, 24 saat açık. Çayını, kahvesini içecek, interneti var, kekini orada yiyecek. Hatta hatta Zeytinburnu bir de çorba veriyor. Bunlar da var ve bunlar ücretsiz olacak. Şimdi ben bunu söyledim adamın dediği ne biliyor musun? 'O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz? Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız? Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok, dikili taşınız yok. Bize bunları yutturamazsınız. Ben inanıyorum ki 24 Haziran'da benim halkım, vatandaşım bu yalan üzerine bir şeyler yapmaya çalışanlara dersini sandıkta verecek. Hazır mıyız? Kocaeli, şu dersi bir verin be ama bambaşka verin. Şimdi ortaya başka çıkanlar da var. Hepsine birden verin. Ankara'nın, İstanbul'un, Antalya'nın standartlarını Bursa'ya, Kocaeli'ne, Balıkesir'e, Diyarbakır'a, Artvin'e, Şırnak'a taşımanın kavgasını verdik."

"Ufuk yok"

"Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok." diyen Erdoğan, "Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle." ifadelerini kullandı.

"Bunlar milleti inim inim inlettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek parti CHP'si yıllarında milleti bunlar inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler, şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi?"

"Dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz"

24 Haziran'ın bir başka olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Erdoğan, "Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz." şeklinde konuştu.

"Bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA