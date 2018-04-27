e-DÜNYA
24 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Erdoğan cumhurbaşkanı adaylığı muvafakatnamesini imzaladı

Erdoğan cumhurbaşkanı adaylığı muvafakatnamesini imzaladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Erdoğan cumhurbaşkanı adaylığı muvafakatnamesini imzaladı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık muvafakatnamesini imzalayarak, partisine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için adaylık muvafakatnamemizi imzalayıp, AK Partimizin Grup Başkanvekillerine teslim ettik. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.