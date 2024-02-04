Erdoğan duyurdu: 'Yerinde dönüşüm' projesine 255 bin başvuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne videokonferans yöntemiyle katıldı.

Erdoğan, depremi hemen ardından İslahiye'yi ziyaret ederek çalışmalarına başlatıklarını belirterek "Afet bölgesini hep gündemimizde tuttuk. Seçim gündeminin deprem gündeminin önüne geçmesine asla izin vermedik. Bu samimi çalışmamızı deprem bölgesindeki vatandaşlarımız da yakınen gördüler" dedi.

Deprem bölgesinin imarı ve ihyası için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, acil yıkılacak 6 bin 114 binanın tamamını kaldırdıklarını 11 bin 554'ünün enkaz kaldırma işlemlerinin bittiğini ifade etti. Erdoğan, "Gaziantep'e toplamda 4,8 milyar liralık kaynak aktardık. Çadır sayısı 54 bin 554'tür, 20 yerde kurulan 8660 konteynerde 26 bin kişi kalıyor" dedi.

20 bin hak sahibi

Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: "Gaziantep'te 17 bin 425 konut, 839 ahır olmak 19 bin 927 hak sahibi bulunuyor. Bugün 10 bin 698 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Yeni evlerinin hayırlı, huzurlu olmasını diliyorum. 14 bin konutumuzun yapımı da hızla sürüyor. En son vatandaşımız da evine kavuşanan kadar bize dinlenmek yok. Türkiye asrın birlikteliğini sergileyerek asrın felaketini sarıyor. Toplam 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen bir afetin altından kalkmak her babayiğidinin harcı değildir.

255 bin başvuru

Hasarın ve faturanın büyüklüğü karşısında asla yılgınlığa kapılmadık. Yatırımlarımızın aksamasına müsaade etmedik. Eksiklerimiz olmuştur, gecikmeler yaşanmış olabilir. Deprem bölgesinde ne kadar samimi çalıştığımıza 85 milyon şahittir. Farklı proje ve çalışmalarla bu çalışmaları hızlandırmanın gayretindeyiz. Yerinde dönüşüm için başvurular 255 bini aştı, Gaziantep'te bu sayı 1068'dir.

Depremden etkilenen şehirlerimizin meydanlarını, ana caddelerini de biz yapıyoruz. Alt yapı projeleri için İlbank aracılığıyla deprem bölgesindeki içme suyu, atık su, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi altyapı projeleri için yerel yönetimlere 56 milyar liralık hibe desteği sağlıyoruz. Yazın altyapı çalışmalarına başlayacağız. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışarak deprem bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız. Türkiye kerim vasfıyla çok güçlü bir devlettir."