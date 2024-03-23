Erdoğan: Ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda ekonomiye dair mesajlar verdi.

Erdoğan, bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefin 175 milyar dolar; turizmde ise 60 milyar dolar olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, enflasyona ilave olarak tamahkarlıkla mücadele ettiklerini, 'milletin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlı olduklarını' ifade etti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aldığımız tedbirler ve ekonomi programı etkisiyle yılın ikinci döneminde enflasyonun düşüşüne şahit olacağız.Biz ekonomi programımıza ve ekibimize güveniyoruz. 14-28 (Mayıs) seçimleri öncesi milleti panikletmek için her yolu denediler. Sağlam duruşumuzu ortaya koyduk. Seçim ekonomisi uygulamadık. Biz sadece günü kurtarmanın değil Türk ekonomisi için en doğrusunu yapma çabasındayız. İnşallah bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz."