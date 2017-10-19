Erdoğan: En kısa sürede istifa edeceklerdir

19 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarının istifa sürecine ilişkin, "3 belediye başkanımız istifalarını verdiler. Şimdi 3 belediye başkanımız daha var. Onlarında istifalarını en kısa sürede vereceklerine inanıyorum. İlgili arkadaşlarımız görüşmelerini yaptılar. Aksi taktirde gereği yapılacaktır. Bu bir dava hareketidir ve partinin ilgili kurulları bir karar aldıktan sonra bunun aksi olmaz" dedi.

Erdoğan, Nijerya ile ilişkilere dair ise, "Nijerya'nın kalkınmasında firmalarımız görev almaya hazırdır. Başta elektrik olmak üzere enerji alanındaki işbirliği imkanlarını ele aldık. Bu alanda ortak projeler geliştirebiliriz. İşadamlarımızı bu ülkeye yatırıma davet ediyorum" ifadelerini kullandı.