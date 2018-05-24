Erdoğan: Enflasyonu ortadan kaldırmakta kararlıyız

24 Mayıs 2018

24 Haziran'da gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday gösterilen 600 adayın tanıtımının yanısıra partinin seçim beyannamesi de açıklandı.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda beyannamenin ekonomi ayağıyla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstikrarlı ve güçlü ekonomi 5. başlığımızdır. Yeni dönemde de güven ve istikrarı sağlamaya çalışacağız. Mali disiplinden en küçük taviz vermeyeceğiz. Yüksek büyüme ekonomimizin lokomotifidir. Yüksek katma değerli sektörlerin ekonomideki payını artırarak ekonomideki gücümüzü artıracağız. Sermaye piyasalarımızı yeni alanlarla geliştirerek, daha etkin kullanımı sağlayacağız. Epeyce gerilettiğimiz, son dönemde bir parça yukarı hareketlenen enflasyon sorununu ortadan kaldırmakta kararlıyız. Türkiye Cumhuriyeti dijital dönüşümünü tamamlamış olarak 100 yılına girecek. Cari açığı kalıcı bir şekilde azaltacağız" dedi.

Beyannamenin altıncı başlığının stratejik meslekler olduğunu belirten Erdoğan, "Araştırmacı yetişirmeden, Ar-Ge desteklerine kadar yeni bir çok programı devreye alacağız. Antartika'da Türk bilim üssünü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. Kamunun ihtiyaç duyduğu ürünlerin ülkemizde üretileceği etkin bir mekanizma kuracağız. 6 endüstri bölgesine 15 tane daha ilave edeceğiz. Öncelikli alanlarda teknolojik ürün yatırımını etkin bir şekilde destekleyeceğiz. Otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Tüm dünyada baş döndürücü bir dönüşüm yaşanıyor. Teknolojik dönüşüm yaşanırken, kültürel alanda bir değişim görülüyor. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden daha fazla bedeller ödüyor. Biz dünyada oluşan şekilleri analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye'nin zamanının geldiğine inanıyoruz. 2023 vizyonumuzu ortaya koymuştuk, yeni yönetim sistemi ile bunu daha da güçlendirerek, küresel dünyada daha söz sahibi olduğumuz bir hale çevireceğiz.

- Korumacılık eğiliminin küresel düzeyde yükseldiği bir ortamda geçici rüzgara kapılmayıp dışarı açık, serbest piyasayı baz alıp güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi küresel düzeyde bilgi üreten, bilgi katma değer üreten bir güç haline dönüştüreceğiz. Bunun içinde bilgiye dayalı eğitim büyümemizin gücü olacaktır. En büyük gücümüz dinamik nüfus ve genç nüfusumuzdur. Birlikte yürüyeceğimiz gençlerimizle yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kadınlarımızın aktif katılım sürecini desteklemeye devam edeceğiz. Kadın girişimciliğini güçlendirirken, kadınların iş gücüne katılımını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

"Özel sektörün rolünü yükselteceğiz"

- Alt orta gelir grubunda olan ülkemizi üst orta gelir grubuna yükselttik. Ekonominin nimetlerini daha adaletli bir şekilde tüm toplumsal kesimlere dağıtacağız. Gelirini daha adil paylaşan, hakkaniyeti sağlamış bir ülke haline geleceğiz. Demokratik standartları yüksek bir ülke olma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğiz. Milli gelirden, araştırma ve geliştirmeye ayırdığımız bütçeyi yüzde 2'ye çıkararacağız. Bilginin üretiminde katma değer oluşturacak şekilde kullanımında özel sektörün rolünü yükselteceğiz. Oluşturacağımız özgün projelerle küresel ölçekte tanınan çok sayıda girişimcisi ve markası olan bir ülke haline dönüşeceğiz. Kurumsal kaliteyi artırmış bir Türkiye hedefliyoruz. Mega projelerimizi hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, savunma sanayi, ulaştırma, lojistik ve ticarette yerli, milli üretimle söz sahibi olan, cazibe merkezi konumunda bir ülke haline dönüştüreceğiz.

"Akıllılık ve yeşil projelerini hayata geçireceğiz"

Özellikle savunma sanayinde Tükiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak önemli ihracatçıları arasında yer alacaktır. Ülkemizde vazgeçilmez olan gıda ve enerji alanında en üst düzey tedbiri hayata geçireceğiz. Bu bağlamda akıllı ve yeşil şehir projelerimizle şehirlerimizi daha yaşanır bir hale getireceğiz. Gelecekleri nesillere iftihar edecekleri kimliği olan şehirler bırakacağız. Eğitim kültür ve sanatta yenilikçi ürünlerle tüm insanlık için yeni yeni atılım yapmaya devam edeceğiz.

"İlişkilerimizi daha da güçlendireceğiz"

AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Dünyadaki dost ve kardeş ülkelerin daha fazla refaha kavuşmasını istiyoruz. Küresel düzeyde kapsayıcı ve adaletli bir düzeyin inşasına öncülük yapacağız. Demokrasi ve adaleti tüm insanlık için istemeye devam edeceğiz. "Dünya 5'ten büyüktür" çağrımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Girişimci ve yenilikçi anlayışın tüm kesime yayıldığı, refahını adaletle paylaşan güçlü ve büyük Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Vakit Türkiye vakti.

"Yeni yönetim modeli"

- İkinci kısmı yeni yönetim modeli oluşturuyor. 24 Haziran seçimleri yeni yönetim sistemini ilk defa hayata geçireceğimiz seçim olacak. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. Yeni dönemi 'Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye' olarak ifade ediyoruz. Milletimiz bir sandıkta cumhurbaşkanını bir sandıkta vekilleri seçecek. İnşallah bağımsız ve güçlü bir yargı ile de tarafsız yargı ile de demokrasiyi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz. Meclis ile cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye kazanacaktır.

"Kazanmak kadar Meclis çoğunluğu da önemli"

Cumhurbaşkanlığını kazanmak kadar mecliste çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. 27 Nisan e-muhtırasından 15 Temmuz'a kadar demokrasimize tüm saldırılara karşı dimdik duran TBMM adına yakışır bir konuma gelmiştir. Yeni dönemde meclisi daha güçlü bir konuma getirmekte kararlıyız. Kanun yapma yetkisini vekillere vererek meclisi gerçek gücüne biz kavuşturduk. Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet ise kararname ve düzenleyici işlemlerle tamamen milletimize odaklanacaktır. Yeni sistem zaman maliyeti olan sıkıntıları ortadan kaldırılacaktır. Kamu yönetimi tepeden aşağıya doğru yenilenecektir. Yargının tarafsız ve bağımsızlığı da önem verdiğimiz bir başka husustur. 15 Temmuz sonrası yargıdaki darbe ve vesayet kalıntılarını ortadan kaldırmak için gerekli adımları attık. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz. Demokrasi ile kalkınmayı birbirinin tamamlayıcısı olarak gördük. AK Parti iktidara geldiğinden beri standartlarını sürekli yükselten partidir.

Anamuhalefete eleştiri

- Önümüzdeki engeller ne olursa olsun hak ve özgürlüklerden taviz vermedik. Hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarımızı saysak önümüze çok uzun bir liste çıkar. Devletin adli düzeninin temel haklar baz alınacak şekilde düzenlenmesini sağlayacağız. Yasaklarla ve yasakçı zihniyetle mücadelemizi sürdüreceğiz Biz iktidara yürürken milletimize şunu söyledik; 3Y demiştik. Yeni dönemde de bunla mücadeleyi sürdüreceğiz. Ana muhalefetin OHAL'i diline dolaması utanç vericidir. Dünyanın bizi darbeler ve terör karşısında dik duruşumuzu takdir ettiği bir dönemde anamuhalefetin tavrını milletimiz unutmayacaktır.

- Kendi partimizden başlayarak devletin her kademesinde istişareyi üst düzeye çıkarmak için çalıştık, çalışıyoruz. Özellikle sivil toplum alanının sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzenleyici rolünü artırmak istiyoruz. Mali kaynaklara kadar tüm işlemleri hesap verir bir yapıya kavuşturacağız.

- Yargı süreçlerini basitleştirme çalışmalarına hız vereceğiz. Mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştırarak tüm sokaklarımızı huzurlu hale getireceğiz. Güvenlik politikalarımızı hiçbir istisna olmaksızın uygulayacağız. Terör örgütleri ile mücadelemizi inlerine kadar girmek sureti ile kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Eğitimde kalite seferberliği

- Dördüncü başlığı insan ve toplum olarak belirledik. AK Parti insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek iktidara gelmiştir. Önümüzdeki yıldan itibaren okullarımız tam gün eğitime geçebilecek hale gelecektir. Hedefimizi tarihsel toplumsal kültürel gerçekliğimizin ortaya çıkacağı yerelden evrensel bir eğitim modelini inşa edebilmektir. Eğitimde kalite seferberliği başlatıyoruz. Üniversitelerimizi dünya çapında markalar çıkaracak kadar yenileyeceğiz. Kültür sanat faaliyetlerine daha fazla kaynak ayıracağız. Ülkemizi daha ileriye taşıyacağız. Kültürümüzün dünyaya tanıtımında önemli yeri olan sinema ve dizilere özel önem vereceğiz. Şu anda cumhurbaşkanlığı külliyesinde 5 milyon kapasiteli kütüphanemiz 24 saat öğrencilerimize açık olacak. Nüfusu 5 binin üzerindeki her yerin kütüphaneye kavuşmasını sağlayacağız. Ülkemizde kültür merkezi olmayan il kalmayacak.

"Sağlık hizmeti artırılacak"

- Sağlık hizmetlerinin artırılmasına devam ettireceğiz. Aile hekimliğini daha da yaygınlaştıracağız. Şehir hastanelerimiz meyvelerini vermeye başladı. Ülkemize kazandıracağımız 40 bin yatak kapasiteli şehir hastanelerimiz standardı bir üst seviyeye yükseltecektir. Sağlığın her alanında milletimize daha iyi hizmet vermek için çalışacağız. Sağlık sektöründe de yerlileşme oranını yükselteceğiz.

"Gençlerimizin kariyer sahibi olmasını önemsiyoruz"

- Gençlerimize sadece güvenmekle kalmıyor, onlara her alanda en iyi geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Gençlerimizin kariyer sahibi olmasını da önemsiyoruz. Eğitim programlarını artırarak, bilgi birikimlerini aktaracak bir kuşak yetiştirmeye çalışıyoruz. Üniversite ve yurt konusundaki taçlandıracak adımları hayata geçireceğiz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk, biz. Seçilme yaşını önce 25, şimdi 18'e düşürerek gençlerin enerjisini siyasete daha da yansıtmasını sağlıyoruz.

Kadınlarımızı hayatın her alanında hak ettikleri yere getirme noktasında çok önemli yol katettik. Kadına şiddetten, çocuk yaştaki evliliğe kadar mağduriyet yaratan konularla mücadeleyi sürdüreceğiz. Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip, bilinçli ve iyi eğitimli fertler olarak yetişmesini sağlayacağız. Yoksulluk ile mücadele en başarılı olduğumuz alanlardan biridir. Günlük 4,3 doların altında harcamanın altında kimsenin kalmamasını sağlamaya çalışacağız. Nitelikli iş gücünü ülkemize çekmek için yeni politikalar geliştireceğiz. Türkiye dünyanın en gelişmiş Sosyal Güvenlik sistemine sahip ülkelerdendir.

Savunma sanayi ve enerji

- Savunma sanayinde güçlü olmadan hedeflerimize ulaşamayacağımız görülmektedir. Silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusundaki konu bize moral vermiştir. Afrin'de, Cerablus'ta ve iç güvenlikte bunu yaşıyoruz. Teşvik sistemini bunları kapsayacak kadar genişletiyoruz. Altay milli tankı seri üretim aşamasına geldi. İnsansız savaş uçakları konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız. Hava savunma sistemleri projelerinde önemli mesafeler kat ettik. Uzay ajansımızı bu yıl kuruyoruz. Doğalgaz kullanmayan ilimiz ve büyük ilçemiz kalmayacak. Yerli kömürü elektrik üretiminde değerlendireceğiz. Bor başta olmak üzere, ülkemizin sahip olduğu ham maddeleri etkin şekilde kullanma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

"Tarımsal milli gelir 150 milyar dolara çıkacak"

- Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara, ithalatımızı da 50 milyar dolara çıkarmaktır. Yüksek teknolojili seracılık gibi teknikleri yaygınlaştıracağız. Sudan'da kiralanan 780 bin hektar tarım arazisini yatırım yapmaları için girişimciler açacağız. Kırmızı et tüketiminde kendimize yeter ülke haline geleceğiz. Özellikle doğu Anadolu'da hayvancılığa destek vereceğiz. Otoyol ağımızı 2 katına çıkaracağız. Havacılık ve denizcilik sektöründe ülkemizi en önemli transit geçiş noktası haline getireceğiz.

Korunan alan sayısı çoğaltılacak

- Ülkemizin her ferdi ve bölgesi kapsayacak vizyonu hayata geçireceğiz. Başlattığımız sıfır atık projesi ile dünya çapında bir model ortaya koymaya çalışıyoruz. Ülke çapında korunan alanlarımızın sayısını 653'e çıkaracağız. ÇED süreçlerinin daha etkin kullanımını temin edeceğiz. Melen ve Yeşilçay projeleri ile İstanbul'un Gerede projesi ile Ankara'nın içme suyu sorununu çözeceğiz. Şehircilik konusunda çok önemli atılımlar gerçekleştirdik. Şehir ve şehir yönetimini birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir şekilde reform gerçekleştirerek belediyelerin icrai gücünü artıracağız. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz. Gecekondu ve çarpık yapılaşma sorunu yaşanan yerleri kentsel dönüşüm ile yaşanabilir hale getireceğiz.

Dış politika

- Dış politikada hakkaniyet eksenli davranışımızı sürdüreceğiz. Bölgemizin demokrasi ve insan haklarına saygılı istikrarlı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduk, olmaya devam edeceğiz. Boşuna 'one minute' demedik, boşuna 'Dünya 5'ten büyüktür' demedik. Bunlar dış politikamızın eksenini oluşturdu. Stratejik bir hedef olarak gördüğümüz AB üyeliği için kazan-kazan esasına göre süreci sürdürmeye gayret edeceğiz.

- Rusya ile iyi ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya çalışacağız. Kıbrıs'ta adil çözüm için mücadeleyi sürdüreceğiz. Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. Filistin halkı kendi özgür vatanlarına kavuşana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Irak'ta kalıcı istikrar çabalarını destekleyeceğiz. Suriye'nin kuzeyi teröristlerden temizlenecek, oranın halkı oraya dönecek. Dünyanın geleceği olarak gördüğümüz Afrika'da daha etkin yer almak için çalışmaları sürdüreceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bosna Hersek'te kardeşlerimizle nasıl bütünleştiğimiz televizyonlardan izlediniz. Terör örgütlerini ayırt etmeden mücadele edeceğiz.

3600 gösterge müjdesi

- Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız. Yeni dönem yepyeni bir anlayışla başlıyoruz. Çünkü vakit birlik vakti. Çünkü vakit Türkiye vakti. Erdem, irade, cesaret ile Türkiye şahlanacak.

Beyannamede bulunan 146 büyük proje

- AK Parti Türkiye'ye en önemli yatırımları yapan bir partidir. Yassı Ada'yı yaslı ada olmaktan çıkararak demokrasi ve özgürlükler adası haline dönüştürüyoruz. İnşaatı devam ediyor, ben de helikopterle ara sıra kontrol ediyorum. Muhteşem bir eser meydana geliyor. Savaş uçağımızı yapıyoruz inşallah. Altay tankımızı yapıyoruz. Güçlü bir şekilde bunlar gelişiyor. Karada, havada denizde her alanda kendimize yeter hale gelene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yerli otomobili yapacağız, hedefimiz önümüzdeki yıl prototipi tamamlamak. 2021'de ticari üretime başlamak.

- Ovit Tüneli'ni bu yıl, Zigana'yı bir sonraki yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Mersin-Antalya arasında yer alan 34 tünelden 15'ini tamamladık. Ordu çevreyolundaki 4 tünelden 2'si bitti. Diğerlerinde çalışamalar sürüyor. Şebinkarahisar Giresun'daki tünelde ışık göründü. Erzurum - Bayburt arasındaki Kop Tüneli'nde önümüzdeki yıl ilk ışık görülecek.

- İstanbul'da 3 katlı tüneli saymadan geçmek olmaz. En altı raylı sistem, üst 2 katı lastik tekerlekli araçlar için yapılacak. Kanal İstanbul dev bir proje, maalesef sözü gecikmeli olarak hayata geçirilecek bir proje. Yeni dönemde start vererek bu işi halledeceğiz. Bu proje İstanbul ile birlikte tüm bölgenin ekonomisini etkileyecektir. Finansman konusunda önemli görüşmeler yaptık. Bunun yanında 2023 perspektifimizde birçok şehrimizi hızlı tren konforu ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Yeni havalimanımızın ilk etabını 29 Ekim'de açıyoruz. İZBAN'ın 16 kilometreye çıkaran hattı 50 kilometre daha uzatıyoruz.

- TANAP'ın açılışını 12 Haziran'da yapacağız. 2 milyar metre küp ile başlayacak gaz akışı, 31 milyar metre küpe kadar çıkacak. Tuz Gölü'nde ve Kuzey Marmara'da 2 büyük doğalgaz depolama alanı yapıyoruz. Sinop'taki nükleer güç santrali ile ilgili çalışmalar sürüyor. Hala devam eden projelerimiz var. Çevre alanında da çok önemli projelerimiz var. Ergene Havzası bölgesindeki OSB'leri aynı çatı altında topluyoruz.

Eski statlar millet bahçelerini dönüşecek

Bu seçimin bana göre en önemli projesi bana göre İstanbul başta olmak üzere , eski statları millet bahçelerine dönüştürüyoruz. Atatürk Havalimanı'nın tamamına millet parkı kuracağız. Trabzon'da, Adana'da, Gaziantep'te, Malatya'da yapıyoruz. Halkımızın çoluk çocuğu ile vakit geçireceği, spor yapabileceği alanlar yapıyoruz. Sadece özetin özeti mahiyetinde, birkaç cümleyle de olsa beyannameyi anlatmak oldukça uzun sürdü.