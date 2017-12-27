Erdoğan: Esed, devlet terörü estirmiş bir teröristtir

27 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye ve Tunus, hep birlikte, güçlü şekilde şunu söylemektedir. 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir.' Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine yönelik hiçbir adım kabul edilemez.

Bölgesel gelişmeler kapsamında başta Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki birçok meselede Tunus'la aramızda benzer görüşler var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bayrağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi ortaya çok açık, net ortaya koyuyor. Demek ki 'tek bayrak', böyle bir durum söz konusu.

"Kudüs bizim için bir başkenttir"

Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Burada Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tutumu çok çok önemli.

Kudüs bizim için bir başkenttir, Doğu Kudüs. Ve bunu ilan etmiş vaziyetteyiz. Bunun arkasındayız, İslam dünyası da bunun arkasında. Şunu unutmayalım, işgal altındaki Kudüs'te bunu uygulamaya şu anda sokabilmek mümkün mü değil mi? İsrail şu anda kendisi çalıp kendisi oynuyor. 10 tane ülkeyle siz dünyayı kalkıp da yanınıza alamazsınız, alamadınız zaten.

" Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir "

Suriye'de Esed'le yürümek kesinlikle mümkün değildir. Ne için? 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız? Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Esed, kesinlikle açık ve net söylüyorum, devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir.

Kuzey Suriye tamamen bir terör koridoru olarak adeta teslim edilmiş vaziyette. Peki ne için orada şu anda koalisyon güçleri var? Ne için orada Rusya var? Ne için orada biz varız? Bütün sebebi Suriye'de huzur yok ve Esed'le de bu huzur oraya gelmez.