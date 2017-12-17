Erdoğan: Hiç kimse bize diz çöktüremez

17 Aralık 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus programında yaptığı konuşmada "Sıkıntılar karşısında sabreden, Rabbine ram olan, birbirine kenetlenen bir milleti evelallah ne içeriden ne dışarıdan kimse yıkamaz. Biz, bir ve beraber olursak, Allah'ın izniyle coğrafyamızda ekilmeye çalışılan fitne tohumları asla boy vermeyecektir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura soframızı açtığımız müddetçe hiç kimse bize diz çöktüremez. Mezhep fitnesi, etnik tahrikler, kadim müştereklerimizi yok etme niyeti üzerinden yayılmaya çalışılan ayrılık rüzgarları, şayet biz kararlı durursak asla etkili olamayacaktır." diye konuştu.



"Mesnevi, uçsuz bucaksız bir deryadır"

Erdoğan, "Mesnevi, uçsuz bucaksız bir deryadır, halimizin tasviridir. Mesnevi, sırlar, dersler, tavsiyeler ve hazinelerle dolu bir ummandır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zalimin yaptıkları hiçbir zaman yanına kar kalmaz. Aramıza ekilmek istenen fitne tohumları asla boy vermeyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA