Erdoğan: Katılanların neredeyse tamamı HDP’li

12 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Eskişehir'in 2013 yılında Türk Dünyası Eğitim Başkenti olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Eskişehir'i 2019 Türk Dünyası Eğitim Başkenti olarak ilan ediyoruz. Üniversiteleri ile ilk öğretimden liseye kadar her kademedeki kurumlarıyla ülkemizin en iyi eğitim-öğretim alt yapılarından birine sahip Eskişehir'e böyle bir unvan yakışır dedik. Türk dünyasının her köşesinden buraya gelecek, buradan Türk dünyasına gidecek öğrencilerimiz coğrafyamızın geleceğini inşa edecek kadroları oluşturacaklar."

Yerli otomobil çalışmaları

Yeri otomobilin seri üretimine 2020 veya 2021'de geçileceğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu dizel veya benzinli olmayacak Bay Kemal, Bay Muharrem. Bunlar elektrik, bununla çalışacak. Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter." ifadesini kullandı.

"Asıl kek bunlara denir"

Millet kıraathanelerine yönelik tartışmaları değerlendiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bizim 146 projemizden sadece biri olan millet kıraathanelerinin içindeki keklere takılmışlar, onun peşinden gidiyor. Asıl kek işte bunlara denir. Onun için ben diyorum ki artık bu kadar geyik yeter."

İnce'nin Diyarbakır mitingi

Erdoğan, CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine ilişkin, "Diyarbakır'da miting yaptı. İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeri tarihin tozlu rafları olacaktır"

Erdoğan, "Bu seçimlerden sonra İnce'nin yeri de Genel Başkanı gibi tarihin tozlu rafları olacaktır." dedi.

İnce'ye seslenen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin başındaki zata her seçimde yaptığım teklifi şimdi Muharrem İnce'ye yapıyorum. 'Seçimlerden birinci çıkamazsak siyaseti bırakacağım' diyebiliyor musun? Madem iddialısın, sen de aynı sözü ver, ver de Bay Kemal rahatlasın."

İnce Diyarbakır'da konuştu: Üretim ekonomisine geçeceğiz

Kaynak: AA