Erdoğan: Kimsenin önümüzü kesemeyeceğini...

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

(Depremler nedeniyle) Evi kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımız, kalıcı konutları kendilerine teslim edilene kadar bize emanettir.

Son yıllarda ardı adına maruz kaldığmız sıkıntılar olmasaydı bugün hedeflerimize daha yaklaşmış olacaktık.

Geçtiğimiz yirmi yılda kurduğumuz güçlü demokrasinin verdiğ imkanları kullanarak kayıplarımızı hızla telafi edebileceğimiz bir dinamizm yakaladık. Hiçbir engelin bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı ve milletvekilleriyle milletin temsilcilerinin dimdik durduğu ve hedeflerine doğru emin adımlarla yürüdüğünü hiçbir kimsenin önümüzü kesemeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik.