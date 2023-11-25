Erdoğan kiracıyla diyaloğunu anlattı, ev sahibine kızdı: İnsaf ya, bu ne vicdandır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen '100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler' başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katıldı.

Konuşmasının bir bölümünde yüksek enflasyona değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her şeyin mükemmel olduğu iddiasında bulunmadıklarını dile getirdi.

Erdoğan, 'tüm dünyada enflasyonun son 70 yılın zirvelerini zorladığı bir ekonomik atmosferden Türkiye'nin etkilenmemesinin' düşünülemeyeceğini belirterek "Hayat pahalılığı ve büyük şehirlerimizdeki fahiş kira artışlarının ücretli çalışanlarımız üzerinde oluşturduğu baskının farkındayız" dedi.

İnsafsızca buldu

Cumhurbaşkanı, 'ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayacaklarını' belirterek önceki gün bir vatandaşla diyaloğunu "Dedi ki 'Kiracıyım.' 'Ne ödüyorsun?' dedim. 'Başkanım' dedi, 'Şu anda ev sahibi beni ciddi manada sıkıştırıyor. 2 bin 500 lira veriyordum. Şimdi kiramı 7 bin 500 liraya çıkardı. Ya verirsin ya evden çıkarsın' diyor.'' sözleriyle anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evin kirasını 2 bin 500'den 7 bin 500'e çıkarmanın 'insafa sığmadığını' belirterek, şöyle devam etti:

"Mecburen o ilçedeki belediye başkanımızı aradım. Ondan ricada bulunduk. Dedim ki 'Ya uygun bir kiralık yer bul. Veyahut da bizim TOKİ'nin evleri varsa oradan kendisine bir imkan sağla.' Bu vicdan... Her şeyi devletten beklemek herhalde olacak bir şey değil. El ele vereceğiz, dayanışma halinde olacağız. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, 'Sende vicdan var mı?' diye sormak durumundayım. Bu kadar biz konut yapıyoruz. Bu yaptığımız konutlarla çözüm geliştirmeye çalışıyoruz. Ama insaf ya 2 bin 500'den 7 bin 500'e. Bu ne vicdandır?"

'Fahiş fiyat balonunu söndürecek tedbirleri artık hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Otomobil piyasasında alınan önlemlerin sonuçlarını gördük. Konut fiyatları ve kiralarda da dengelenme başladı. Yakında her ikisinin de piyasa gerçekleriyle uyumlu rakamlara geleceğine inanıyorum." diye konuştu.