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Erdoğan, Macron ile görüştü

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

Erdoğan, Macron ile görüştü
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Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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