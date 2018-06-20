Erdoğan: Nerede terör var tepelerine bineceğiz

20 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin mitinginde halka hitap etti.

Kandil'e operasyon

Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Devlet, tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin başlarına da kadife eldivenin içindeki çelik yumruğunu indirmekten çekinmedi. Nerede terör var, nerede Türkiye'ye taciz var, biz oralarda tepelerine tepelerine bineceğiz. Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz bu operasyonlarla Mardinli kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik."

Mardin'de turizm

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin turizmi, geçen yıla oranla yüzde 400 artış gösterdi. Yeni oteller açıldı, varsa yine açın. Mardin, turizmin merkezi; burası tarihi, burası medeniyet, burada ne istersen var, yeter ki terör olmasın. İnanın burası turizm noktasında patladı ve patlamaya devam edecek. Bu yılın ilk 5 ayında Mardin'e 1 milyondan fazla günübirlik turist geldi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Son bir buçuk yılda Mardin kayyum büyükşehir belediyemiz ve kurumlarımız kanalıyla 1,3 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Kayyum büyükşehir belediyemiz, 650 trilyon lira borçla belediyeyi devraldı, biz hem 1,3 katrilyon liralık yatırım yaptık hem de belediyenin 190 trilyon lira borcunu ödedik. Yolsuzluğun, yoksuluğun, yasakların olmadığı bir Türkiye'yi biz inşa ettik Bay Kemal, Bay Muharrem. Çıkıyor şimdi Bay Kemal, utanmadan 'Başörtüsü sorununu ben çözdüm' diyor. Buna inanıyor musunuz? Sen neyi çözdün? Siz başörtü düşmanısınız. Sizin biz cemaziyelevvelinizi biliriz. Sizin geçmişiniz ne ki siz ne olacaksınız?"

Millet kıraathanesi projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Millet kıraathanesi projesi) Ben 'kek' diyorum, Bay Muharrem 'keklik' anlıyor. Ne yapayım? Bu devlet güçlü yani gençlerimize bir kek, simit, çay, kahve ikram etmek bize zor mu? Bu devlet o kadar fakir mi? Garip gureba mı?" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA