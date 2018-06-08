Erdoğan: OHAL, seçim sonrası kalkabilir

08 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız" dedi.

CNN TÜRK - Kanal D ortak yayınında soruları yanıtlayan Erdoğan, yeni sistemin nasıl olacağına ilişkin, "Son hafta, yeni yönetim sistemini bir programla açıklayacağım" diye konuştu.

Erdoğan, Kanal İstanbul'un stratejik bir proje olduğunu belirterek, "Bunu yaptığımız anda İstanbul'umuza ayrı bir güzelliği katarken stratejik bir damgayı da vuracağız. Biz, çıraklık dönemini, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki bize başustalık için icazet verin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Şahsımı ve aile bireylerimi Man Adası'na para kaçırmakla itham eden Kılıçdaroğlu, iftirasının cezasını mahkemede buldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce'nin sözlerine ilişkin ise, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyorlar hırsızlık ithamı karşısında. İftira etmek, yalan söylemek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine kadar işlemiş vaziyette. Her seferinde yargıda boylarının ölçüsünü almalarına rağmen akıl almaz bir yüzsüzlükle, aymazlıkla, pişkinlikle buna devam ediyorlar."

"Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni kabinenin nasıl olacağına ilişkin bir soru üzerine, "Parlamentodan milletvekili alabilirsiniz, alırsınız ama bu defa o arkadaşınızın yeri boşalmış olur. Bir milletvekilliğini kaybedersiniz. İkiyse ikiyi, üçse üçü kaybedersiniz. Onun için daha çok ağırlıklı olarak dışarıdan bu kabineye elamanlar almak sizi bu noktada daha da rahatlatacaktır. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek. Bir teknokratlar kabinesi asla düşünmem. Çünkü biz bürokratik oligarşiden çok çektik. En ideal olan, bu işi en başarılı şekilde yürütecek olan, Türkiye'ye yakışan bir kabineyi inşallah oluşturmuş olacağız." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir koalisyon sistemi değil"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir koalisyon sistemi değil, aslında koalisyondan ayıklanma sistemi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhur İttifakı ile ilgili bir soru üzerine, "Cumhur İttifakı'nın bir kırılma yaşamasını asla arzu etmeyiz. Birileri karıştırmak isteyebilir, onlara fırsat vermemek lazım." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda Cumhur İttifakı'nın içinde, ben kalkıp 'ortağımdan nasıl oy alabilirim' diye bunun hesabına girersem bu yanlış olur."

OHAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL'in ne zaman kaldırılacağına ilişkin bir soru üzerine, şunları aktardı:

"Seçim sonrası OHAL'i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız."

Sincar ve Kandil'e operasyon

Erdoğan, Kandil'e operasyon olup olmayacağıyla ilgili, "Bağdat yönetimi 'çözemem' dediği takdirde kimseden icazet almayız, Sincar'ı da Kandil'i de vururuz. Hatta hatta Mahmur. Mahmur çok önemli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA