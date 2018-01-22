Erdoğan: Operasyonun ekonomiye yansıması olmayacak

22 Ocak 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ankara Sanayi Odası Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

- Bugün kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızın içinde ve dışında, yakın tarihimizin en büyük mücadelelerinden birini yürütüyor. Sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen toprak bütünlüğümüzü alenen tehdit eden terör koridoruna ilk hançeri Fırat Kalkanı ile vurmuştuk.

- Bazı yazar çizerler, Kürtlere karşı operasyonlar olarak ilan edip hedeften saptırma gayreti içerisine giriyorlar. Bizim Kürt vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Olay, Kürt koridoru meselesi de değildir. Olay, terör koridorunu bizim yok etme meselesidir.

- Kürt koridoru nedir, terör koridoru nedir, bunu ben burada anlatacak değilim. Bunu kendilerinin anlaması lazım. Şu anda kuzeyinde Suriye'nin, bize karşı yönelmiş, kaç yıldır devam eden tacizler var. Bugün yine Hatay'da attıkları havanla bir TEDAŞ çalışanımız şehit oldu. Böyle bir mücadele içinde şehidimiz olacak, gazilerimiz de olacak.

"Afrin hallolacak"

- Bu karşılıksız da kalmayacak. Bunun bedelini çok çok ağır ödüyorlar, ödeyecekler. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır. Afrin hallolacaktır, Afrin'den geri adım atmak yok. Biz bunu Rus dostlarımızla da konuştuk, diğer koalisyon güçleri ile de konuştuk.

- 5 bin TIR silah getirdi Amerika bu bölgeye. Bütün bunlar nereye dağıtıldı? Bu terör örgütlerine dağıtıldı. Bugün Suriye'nin kuzeyinde Amerika'nın 20 kadar üssü var. Bunları bütün halkımın bilmesi lazım. Şu ana kadar dürüstlüğü göremedik biz de Rusya ile yaptığımız görüşme çerçevesinde şu anda yolumuza devam ediyoruz.

- Tüm dünyaya ilan ediyorum. Ülkemizin, hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur, olmamıştır. Hepimizin gözü önünde Suriye topraklarının bir kısmı üzerinde bölge halklarının tarihi gerçekleri ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir yapı inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yapı, Suriye, Irak, İran, tüm bölgemiz için de aynı derecede hayati bir tehdittir.

- İdlib ve Afrin'de aynı güven iklimini tesis ettiğimizde yüz binlerce Suriyeli kardeşimiz kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkanına kavuşacaktır. Yaklaşık 13 milyon Suriyelinin çektiği acılar başkalarının umrunda olmayabilir ama bizim umrumuzdadır. Türkiye Afrin'de Kürtlere karşı değil, oradaki terör örgütüne karşı mücadele etmektedir. Afrin'de yüzde 55 Arap var, yüzde 35 Kürt var, diğeri Türkmen. Ama orada bir terör örgütü var. Terör örgütünün baskısı ortadan kalktığında bize en büyük teşekkür Afrin'deki Kürt kardeşlerimizden, Arap kardeşlerimizden, Türkmen kardeşlerimizden gelecektir.

"Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu?"

- Sürekli Başbakanımız, Genelkurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız iletişim halindeyiz. Afrin operasyonu, Fırat Kalkanı gibi hedeflerine ulaştığında sona erecektir. Amerika diyor, süre belli olmalı, fazla uzun olmamalı. Afganistan'da sizin süreniz belli oldu mu? Irak'ta bitti mi bu süre? Hala Irak'tasınız. Böyle bir savaş, matematik bir olay değil ki. Nasıl böyle bir şey sorarsınız? Ne zaman iş biterse bizim orada durmaya da merakımız yok, çekilmesini biliriz. Bunun için birilerinen icazet alma gibi derdimiz de yok. Bunu da bilmeniz lazım. Bölgenin gerçek sahibi olan kardeşlerimizin huzur ve güven içinde yaşayabilecekleri bir yer haline getirilmesi hususunda çalışmalar başlatılacaktır.

"Teröristleri etkisiz hale getirmekte büyük tecrübe sahibiyiz"

- Sınırlarımız boyunca terör koridoru için getirilen 5 bin tır ve 2 bin uçak dolusu silah bugün sadece bize karşı kullanılıyor olabilir. Peki, biz nasıl oluyor da stratejik ortak olabiliyoruz, stratejik müttefik, model ortak oluyoruz. Bunu anlamak mümkün değil. Yarın bu silahlar onları gönderen ülkelere de dönecektir. Dün, Reyhanlı'yı hedef alan roketlerin yarın hangi Avrupa ya da Amerikan şehrini vuracağını kimse bilmez. Biz bu terör dalgasının da üstesinden geliriz. Sınırlarımız içinde ve dışındaki teröristleri birer birer etkisiz hale getirme konusunda çok büyük tecrübe sahibiyiz.

"Kredi derecelendirme kuruluşları özür dilediler mi?"

- Fiili bir mücadele yürütürken ekonomideki hedefleri de ihmal etmeyeceğiz. Türkiye'nin geçmişte yaşadığı krizlere baktığınızda ekonomik zayıflığın rol oynadığını görüyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptıkları açıklamalara sakın aldanmayın. Bunlar siyaset kurumu gibidir. Onlar ne denli aleyhte açıklamalar yaptıysa büyüme açıklandı, 11,1. Dünyada bir numara Türkiye... Ne oldu? Hani kredi derecelendirme kuruluşları? özür dilediler mi? Bunlarda yüz yok ki özür dilesinler.

"Operasyon ekonomiye yansımayacak"

- Dünyanın gündeminde ilk sırada olan tarihi operasyonu başarıyla yürütürken bunun ekonomiye en küçük bir yansıması olmayacak. Ekonomimiz güçlü olduğu dönemde bu adımı atmış bulunuyoruz.

- Bugünlerde tüm dünya gündeminde ilk sırada yer alan tarihi bir operasyonu hamdolsun, inşallah başarıyla yürütürken bunun ekonomimize en küçük olumsuz yansıması olmayacaktır. Türkiye ekonomide güçlü olduğu bir dönemde bu adımı attı.

- İçinde bulunduğumuz yıl, sizlerden daha fazla gayret, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla ihracat, daha fazla atılım bekliyorum. "