Erdoğan: Terörle mücadele için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine yazdığı makalede, "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Kommersant gazetesine "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale yazdı.
Erdoğan, "Terörle mücadele etmek için kimsenin müsaadesini isteyecek değiliz. Koşullar olgunlaştığında Suriye topraklarından ülkemizi tehdit eden teröristleri hedef alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Türkiye'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim. Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır. Suriye'de yaşanan kriz, ancak Suriye'nin yaralarının iyileşmesinden fayda, derinleşmesinden zarar görecek ülkeler tarafından çözülebilir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA