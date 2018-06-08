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Erdoğan: Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak." dedi.

Erdoğan: Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Astsubaylarımızın göreve başlama kademelerini eğitim yıllarına göre bir üste çıkarıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Tugay Komutanlığı'nda 'Mehmetçik'le yaptığı iftarın ardından astsubaylara ilişkin, "Yükseköğrenim mezunu, 9'uncu derecenin 3'üncü kademesinden göreve başlayan astsubayların başlangıç derecesini 8'in birine yükseltiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, "Tüm astsubaylarımızı emsallerinin seviyesine çıkarıyoruz. Düzenlemeden göreve yeni başlayacak, mevcut ve emekli astsubaylar yararlanacak." dedi.

'Milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahramanlarımız ayak bastıkları her yeri titretiyor. Gerek iç güvenlik harekatımızda gerek sınır ötesi operasyonlarımızda askerlerimizin karşısında durabilen bir güç görmedik tanımadık. Gerçi birileri her ne kadar apolet sökmekle uğraşıyorsa da benim milletim kimin apoletini sökeceğini, kime apolet takacağını çok ama çok iyi bilir." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Son dakika seçim 24 haziran 2018 Recep Tayyip Erdoğan

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