Erdoğan: Ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz

01 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik." dedi.

Erdoğan, partisince Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmaya, tüm Malatyalıları selamlayarak başladı.

Adıyaman'a son ziyaretindeki sevgi ve coşkuları için tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileten Erdoğan, "Bu mübarek topraklarda yaşamış olan ve halen yaşayan gönül dünyamızın adeta kandillerini selamlıyorum. Ekmek teknesi işyerinde, tarlasında, bahçesinde rızkının peşinde koşan kardeşlerimi selamlıyorum." diye konuştu.

Vatandaşlara, "Adıyaman, vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Adıyaman vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz?" diye soran ve "evet" yanıtı alan Erdoğan, "Maşallah. Unutmayın, yaparsa yine AK Parti yapar. Nasıl geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttüysek şimdi de 2023 hedeflerimize ulaşarak ülkemizi iki kat daha ileriye götürmek istiyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet siyasetidir. Biz milletimize efendilik taslamaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Dün öyleydik, bugün de milletimize, Adıyaman'a hizmete talibiz. İşte bunun için 24 Haziran'da sizlerden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için bir kez daha destek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların "Dik dur eğilme Adıyaman seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine, "Kardeşlerim, biz beşer planında hiçbir gücün önünde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik." karşılığını verdi.

"Adıyaman, 24 Haziran'da güçlü Meclis için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü hükümet için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? 24 Haziran'da güçlü Türkiye için cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" diye soran ve olumlu yanıt alan Erdoğan, "Adıyaman'ın bu coşkusunu, bu heyecanını gördükten sonra Allah'ın izniyle 24 Haziran'da, 24 Haziran akşamı sandıkları patlatacağımızdan eminim. Ben Adıyaman'da bunu her zaman gördüm. Allah'ın izniyle birinciler hep Adıyaman'dan çıktı ama bu defa bir başka çıkacağına inanıyorum." diye konuştu.

"Dargınlık, kırgınlık yok. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz"

"Kararlıyız değil mi? Hiç şüphe yok değil mi? Adıyaman bunu başaracak değil mi?" şeklindeki sorusuna vatandaşların "Evet" yanıtını vermesi üzerine Erdoğan, "Rabbim hepinizden razı olsun. 5'te 5 değil mi? Şüphe var mı? Allah razı olsun. Bu süreçte dargınlık, kırgınlık yok, tamam mı? Bazen duyuyorum böyle dargınlık, kırgınlık filan olanlar var. Sakın ha dargınlık, kırgınlık yok. Biz birbirimizi Allah için seviyoruz, Allah için seveceğiz. Makam, mevki, aşiret bunları koyalım bir kenara. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz, seveceğiz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'ın geçmişte yıllarca ihmal edildiğine, mahrumiyeti iliklerine kadar hisseden bir şehir olduğuna ve hizmetin kıymetini iyi bildiğine işaret eden Erdoğan, hükümetleri döneminde Adıyaman'a 14 katrilyon liralık destek ve yatırım yaptıklarını anımsattı.

Adıyaman'ın bunu hak ettiğini ve daha da hizmet yapacaklarını söyleyen Erdoğan, eğitimde 2 bin 865 yeni derslik yaptıklarını, tüm Adıyamanlı çocuklar okula gidebilsin diye ilköğretim öğrencilerine 207 trilyon lira eğitim desteği verdiklerini ifade etti.

Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce birisine Adıyaman'ın üniversitesi olacak dense inanırlar mıydı?" diye soran Erdoğan, Adıyaman'a üniversiteyi kurduklarını, şimdi de cazibesini artırmak için 6 bin 600 kişilik yüksek öğrenim yurtlarını da açtıklarını belirtti.

İlk etapta 750 kişilik olmak üzere iki yıl içinde yeni yurtlar açmaya devam edeceklerini anlatan Erdoğan, sağlıkta 400 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi ile birlikte 15'i hastane olmak üzere toplam 44 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını söyledi.

Erdoğan, inşası süren 11 tesisin yanı sıra 300 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 15 sağlık tesisinin de proje ve ihale aşamasında olduğunu ifade etti.

Sosyal yardımlarda 16 yılda toplam 2,5 katrilyon liralık kaynak aktararak Adıyamanlı muhtaçların, şehit yakınlarının, engellilerin, yaşlıların yanında olduklarını dile getiren Erdoğan, TOKİ aracılığıyla Adıyaman'da 4 bin 300 konut projesini hayata geçirdiklerini, 23 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu da 228 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Kahtalı vatandaşların kendisini ilçelerine davet etmesi üzerine Erdoğan, akşam İstanbul'da iftar programına katılacağını, seçimlerden sonra Kahta'ya da gelebileceğini bildirdi.

Adıyaman ile Şanlıurfa'yı birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü'nün abide bir eser olduğunu, bağlantı yollarının da yapılmasıyla daha güzel olacağını belirten Erdoğan, çeşitli ebatlarda 20 köprüyü de Adıyaman'a kazandırdıklarını anlattı.

Yapımı devam eden Kahta-Narince-Nissibi yolu projesinin bir parçası olan Kahta Köprüsü'nün de bitmek üzere olduğunu, projenin tamamını iki yıl içerisinde hizmete alacaklarını kaydeden Erdoğan, Besni-Araban-Gaziantep yolu ile Gölbaşı-Tut yolunun da bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Kaynak: AA