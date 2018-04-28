Erdoğan: Yandın Kemal yandın

28 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir AK Parti Olağan İl Kongresinde konuştu. Erdoğan, İl toplantısında gerçekleştirdiği kısa konuşma sonrası dışarıda toplanan kalabalık ile miting gerçekleştirdi. Erdoğan, bu miting ile seçim startını vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, "Her seçim, parti olarak milletimize karşı bir imtihanımızdır. Aynı zamanda her seçim, çalışma tekniği açısından da teşkilatlarımızın kendi içinde bir imtihanıdır. Bu imtihanı başarıyla veren arkadaşlarımız gelecekte daha üst kademelerde görev alma liyakatini elde etmiş olacaktır. Seçim kampanyaları görevini ihmal eden, lakayıt davranan, tembellik yapan hatta kasıtlı olarak çalışmaları sabote edenler olursa onları da ayıklamanın bir vesilesidir." Cumhurbaşkanı Erdoğan, "24 Haziran'da hem Cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde rekor bir oyla siyaset tarihimize geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yandın Kemal yandın"

Erdoğan, "Daha önceleri 'Darbe olursa tankın üzerine önce ben çıkarım' diyen kişi, bu defa tankların korumasında havalimanından hareket ediyor. Şimdi bunları inkar ediyor. İstediğin kadar inkar et, tüm belgelerde, tüm televizyon kayıtlarında varsın. Yandın Kemal yandın. Sen darbe karşıtı değil darbecisin." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. Sadece bununla kalmayan CHP, aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize ve milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır. Birisi 'Oradan sar bana 15 mebus' diyor, öteki daha cümle bitmeden 15 milletvekilini paket yapıp gönderiyor. Tayyip Erdoğan'a 'diktatör' diyeceksin, kalkıp diktatörlüğün daniskasını kendin yapacaksın. Sen genel başkan olabilirsin ama sen, o milletvekillerini pazarlayan bir insan olamazsın. Bu budur. Ve tarih bunu Güneş Motel'de yazmıştır, bir de şimdi Bay Kemal'le yazmıştır."

Erdoğan'ın konuşması sırasında sahneye sanatçı İbrahim Tatlıses geldi. Erdoğan ve Tatlıses beraber türkü söylediler.

Kaynak: AA