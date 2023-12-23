Erdoğan: Yarısı Bizden Kampanyası'nda 1,5 milyon lira destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda kentsel dönüşüm kampanyasını anlattı.

Erdoğan, İstanbul'da bu programa şimdiye kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm başvurusu geldiğini belirtti.

Erdoğan, "Bugünkü programımızda imza, yıkım ve yapım dahil tüm aşamalarıyla İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü projemize start veriyoruz" dedi.

Destek verilecek

Cumhurbaşkanı sözlerini şöyle sürdürdü: "Kampanyamız kapsamında her bağımsız bölüm için toplamda 1,5 milyon liralık destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği olmak üzere 800 bin lirası hibe, 700 bin lirası çok uygun şartlarda kredi şeklinde verilecektir. Kredilerin ödenmesi evler tamamlandıktan sonra başlayacak ve ilk yılı faizsiz olarak tahsil edilecektir."