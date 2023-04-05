Erdoğan: Yüksek kira isteyenlere hesap soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ortalama yüzde 50'nin üzerinde enkaz kaldırılırdı ve zemin etütleri yapıldı. Köy evleri dediğimiz evlerin bir kısmını inşallah bayrama yetiştirmenin gayreti içindeyiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız "Bu binaya girilmez" dediyse sakın ha, girmeyin. "Eşyalarımı alacağım..." Sakın ha. Girdin, çöktü. Biz bunun hesabını nasıl veririz, veremeyiz. Bizi düşünce riskine sokmayın. Kentsel dönüşüm ile ilgili sözümüz var, zaten sizi tekrar yerlerinize alacağız.

Bizi böyle bir riskin içine atmayın

Bizi böyle bir riskin içine atmayın. Üsküdar'da bir cuma namazı çıkışı toplanan vatandaşlara dedim ki "Binaları bir an önce yıkalım, yerine çok daha güzellerini yapıp sizi yerleştirelim..." Kabul edenler oldu etmeyenler oldu, edenlerin binalarını yıkıp yaptık.

Size her türlü desteği vereceğiz

Geçenlerde önümü kestiler dediler ki "Başkanım biz yanlış yaptık, evimizin yıkılmasına fırsat vermedik. Ne olur bizimkileri de yıkın." Ben talimatı vereceğim ama tekrar yanlış yapmayın. Biz bu işin önüne geçeceğiz ve size her türlü desteği vereceğiz, söz.

Yüksek kira uygulamasını yapanlara...

Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını yargı vasıtasıyla soracağız. Bunların üzerine gideceğiz.

Yapılacak konutlar TOKİ standartlarında olabilir mi?

Bu o bölgelerdeki belediyelerin birinci derecede sorumluluğunda. Seçimi atlatalım, bundan sonraki dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızda yeni yasal düzenlemelerle, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin bir görev dağılımına gitmesi şart.

İnşaatlarımızı bitirmek bizi çok daha rahatlatacaktır

Gitmedikten sonra yerel yönetimlerde farklı yaklaşımlar meydana geliyor. Mimar ve Mühendisler Odasında da atacağımız adımlar var. Ellerindeki yetkiler olumsuz şekilde kullanıldı. Ona da fırsat vermek istemiyoruz. Bu tür yanlışlıklara fırsat verilmemeli. Hafif malzemelerle birlikte bu inşaatlarda TOKİ projelerinde uyguladığımızı uygular hem hızla netice almak, hem de bu inşaatlarımızı bitirmek bizi çok daha rahatlatacaktır.

"Bizim medeniyetimizde seccade bir değerdir"

Bizim medeniyetimizde seccade bir değerdir. Sen kalkıp başörtüsüne bir bez parçası diye yaklaşırsan bizim değerler silsilesi içerisinde başörtüsü bir kutsalımızdır. Mahremiyetin ifadesidir. Sen kalkıp da bez parçası diye kullanamazsın. Bunu bu şekilde diyen Kuran-ı Kerim için de kağıt parçası der.

Cennet kadınlarının ayakları altınadır diyor. Bay Kemal ayeti bile yanlış söylüyorsun. Bunun aslı "Cennet annelerin ayakları altındadır". Erbakan hocamıza ait bir söz değil. Erbakan hocamıza da ayete de saygısızlık yapmış oluyorsun. Manevi değerlere saygısı olmayanın seccade de gözü olmaz.