Erdoğan'dan Adıyaman'da önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.

Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız

Hemen kolları sıvadık ve yeni konutların inşası için çalışmalara başladık. Adıyaman'da 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Aç, açıkta, sahipsiz, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatandaşımıza ayni ve nakdi her türlü yardımı sağlıyoruz.

Bir yıl içinde sizleri yeni yuvanıza kavuşturacağız

Yeni bir hayata başlayana kadar hep yanınızda yer alacağız. Bu tür afetlerde elbette eksiklikler yaşanabiliyor. Ama devlet olarak tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Allah'ın izniyle bir yıl içinde sizleri yeni yuvanıza kavuşturacağız."