Erdoğan'dan Dilek İmamoğlu'na zafer işareti tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ında gerçekleştirilen "Yeni Zigana Tüneli" açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Trabzon Kandil'den sevilmez, Pensilvanya'dan sevilmez, Londra'dan sevilmez. Trabzon işte bu meydanda sevilir. Fatih'in torunları bunlara cevabı 14 Mayıs'ta verecektir. Terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere gereken cevabı verecektir.

Dilek İmamoğlu'nun yaptığı işarete tepki

Bir kez daha durmak yok, yola devam demeye var mısın Trabzon? Bunları 14 Mayıs'ta sandığa gömüyor musun Trabzon? Van'da terör örgütünün işareti ile devletine meydan okuyanları ve onlara el sallayanları sandığa gömüyor muyuz Trabzon?

Manda ve himaye kabul edilemez düsturuyla istiklal mücadelesini başlatanların evlatları, mandacı Kemal ve saz arkadaşlarını tarihin tozlu raflarına atacak.

Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik

İşte her gelişimde kalbimi bıraktığım Trabzon bu. Trabzon'a sevgimizin nişanesi olan hizmetlerimize geçelim mi? Zigana Tüneli'nin resmi açılışını yapmaya geldik.

Trabzon'la Gümüşhane arasındaki tünelle tarihi İpek Yolu'na bağlıyoruz. Tamamen kendi mühendislerimize aittir. Bu tren bölgemizin her alandaki kalkınmasının sembollerinden olacaktır. Karadeniz limanlarıyla, güney arasında yeni bir soluk borusu açıyoruz. Masanın yaptığı tüm işleri üst üste koyun onla yüzle çarpın bir Zigana Tüneli etmez.

Yatırım tutarı 27 milyon lirayı bulan 11 projeyle şehrimizi kavuşturuyoruz. Bir diğer önemli proje Kanuni Bulvarı'nın biten kısımlarıdır. Eğitimde ana okulu, ilk okulu, imam hatip lisemizin, Gençlik ve Spor'da yurt gençlik merkezlerimizin, sağlık yatırımlarımızın, Çevre ve Şehircilikte çok sayıda hizmet ile TOKİ'nin inşaatlarının resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz.

Bay Bay Kemal ne yapmış?

Büyükşehir belediyemiz yeni bir terminal binası kazandırdı. Tüm bunların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Bir de Trabzon'a 21 yılda kazandırdığımız işler var. Bunlar bizim referansımız.

Bay bay Kemal'in referansı ne, ne yapmış? Bay bay Kemal seni biz SGK müdürlüğünden tanırız. Bugüne kadar Trabzon'a 90 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Şehir hastanesinin yapımı sürüyor. TOKİ vasıtasıyla Trabzon'a ilk evimle 2 bin 500 konut yapacak ilk arsamla 500 arsa vereceğiz.

331 yapı ile Çömlekçi'yi şehrimize yakışır hale getiriyoruz. 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 267 kilometreye çıkardık. 1 baraj, 1 içme suyu tesisi inşa ettik. 21 yılda il ve ilçede dere ıslahlarıyla 10 bin dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Yaptıklarımız ve hizmetlere açtıklarımız saymakla bitmiyor. Seçimlere 11 gün kaldı. Buradan öyle bir ses verin ki, Trabzon'un yaylalarından duyulsun.

"Birileri gibi palavra atarak destek istemiyoruz"

Trabzon, 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Trabzon, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmamız gerekiyor. Bize gönül verenlerden ricam var. Oy konusunda tereddütü olan dostunuzu, komşunuzu bulup bizim en kalbi selamımızı ileteceksiniz. Bizim için aslolan kazanılmadık gönül bırakmamaktır. Seçimde bir kazaya yol açarsak, evlatlarımızın elleri ömür boyu yakamızda olur. Desteği birileri gibi palavra atarak istemiyoruz. Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

"Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar"

Geçmişte yaptıklarımızın yanında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek taahhütlerimiz bulunuyor. Biz işte buyuz, hayal ederiz, planlarız ve yaparız. Bizimle icraatlarımıza hayalleri yetişemeyenler, öyle saçmalayıp gezer. Fındık üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Ömürlerinde çay bahçesine girmemişlerdir çay üreticisini tahrik etmeye çalışırlar. Yaşadıkları ülkeyi tanımadıkları için söylediklerinin bir kısmının yapıldığının farkında değiller. Ülkemizde siyasette her zaman ittifaklar olmuştur. Ama tarihimizin hiçbir döneminde bugünkü kadar ilkesiz bir muhalefet tablosuyla karşılaşmadık. Koalisyondaki genel başkanlardan biri oturup kalkarken, çıkan arbedede masanın altından üste çıktı.

"Türkiye Yüzyılı hayalimize niye bu kadar tepki gösterdikleri anlaşıldı"

Masanın etrafındakilerin gerçek yüzü bu. Terör örgütlerinin ev sahibi edasıyla yaptığı açıklamalara kimse ses çıkarmıyor. Bir yanda ağzından milli görüşü düşürmeyen, bir yandan tüm değerleri çiğneyenler var. Bir yanda bizimle bir zamanlar yol yürüyenler var, diğer yanda onların omuzlarında bize ateş edenler var. Nasıl oluyorsa hepsi de aynı masa etrafında buluşmuş, bizim üzerimizden milletimize parmak sallıyor. Türkiye Yüzyılı hayalimize niye bu kadar tepki gösterdikleri anlaşıldı. Kandil'de olanların dini var mı, imanı var mı, bayrağı var mı?

Kılıçdaroğlu'na Bayraktar tepkisi

Bu bay bay Kemal, masanın etrafındakiler onlarla değil mi? Bunlara 14 Mayıs'ta öyle bir ders vermeliyiz ki, bir daha ayağa kalkmamaları lazım. Darbelerin cuntaların terörün gerisinde hep ülkemizi manda tarzı bir boyunduruk altında tutma çabasını görüyoruz. AK Parti bu ülkede gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma devrimi ile tüm dünyaya mesaj verdi. Bay bay Kemal, zerre kadar yüreğin varsa Bayraktar grubuna AK Parti hükümetinin verdiği bir kuruş yoktur, sıkıyorsa çık açıkla. Rahmetli Özdemir Bayraktar Bey arsa dahi kabul etmedi. Bunlar böyle, yalan bunlarda ganimet ama hesabını ödeyecekler.