Erdoğan’dan dünya ülkelerine tepki: 3 maymunu oynuyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada, küresel gelişmelere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Erdoğan, konuşmasında İslam dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan insani krizlere işaret etti. “Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı dönemden geçiyoruz. Başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz.” ifadelerini kullanan Erdoğan, özellikle sivillere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

11. Uluslararası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül merasiminde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı ülkelerinden programımızı teşrif eden tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında gönül coğrafyamızda ve yeryüzünün dört bir yanında kalbi bizimle atan, ülkemize ve milletimize aşkla, umutla, güvenle bakan tüm kardeşlerime buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bu muhteşem yarışmayı 11. kez düzenleyen Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkürlerimizi iletiyorum.

Öncelikle yarışmaya katılan ve dereceye giren her bir kardeşimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Jüri üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu yollar anayolda birleşir tek bir yol olurlar. O yol Kuran yoludur, İslam'ın yoludur, o yol ki Allah yoludur. Asırlar boyunca kendini bu yola adamışlar rahmetle anıyorum.

Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı dönemden geçiyoruz. Başımızı nereye çevirsek maalesef gözyaşlarıyla karşılaşıyoruz. Medeniyet denen dünyanın 3 maymunu oynadığı bu imtihan günlerinde kundaktaki bebekler savunmasız siviller vahşide katlediliyor. Yıllardır adaletten dem vuranların gerçek yüzlerini hep birlikte görüyoruz.

Bu imtihanı verebilmek için Kur'an a ve sünnete sımsıkı sarılmaktan başka yolumuz yoktur. Birbirimize güvenmekten destek olmaktan başka yolumuz yoktur. Yersiz ve zamansız tartışmaları bir kenara bırakmak zorundayız. Birbirinize düşmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, kin beslemeyin...