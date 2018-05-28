Erdoğan'dan İnce'ye yerli otomobil yanıtı

28 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Akhisar mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye cevap olarak "Yerli otomobili bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah! Sadece otomotiv ihracatından 30 milyar dolar kazandık." dedi.

Erdoğan, İnce'nin Pensilvanya iddialarıyla, "AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittiğimi söylüyor, İnce sana nasihatte bulunayım, sen siyasette daha çok çıraksın, siyaset dürüstlük ister. İnce, Pensilvanya'ya giderek AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerek, böyle bir şey söz konusu değil, ispat etmezsen namertsin. Biz istişarelerimizle birlikte sadece haktan ve halktan aldığımız izinle yola çıktık. Yanımda olanlar varmış cevabı verdim, hadi açıkla, ben kiminle gittim Pensilvanya'ya? Açıklamazsan namertsin. İnce yalan konusunda genel başkanının yanında iyi yetişmiş." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasının devamında şunlara değindi:

İstanbul-İzmir Otoyolu aynı zamanda Manisa'nın projesi değil mi? Ey Bay Kemal, senin hafsalan böyle bir şeyi alır mı? Sen hayal bile edemezsin. Biz yaparız, siz hayal bile edemezsiniz. Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayallerimiz bile ulaşamaz. Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. Manisalı çiftçilere 2,5 kattrilyon tarım desteği verdik, Bay Kemal çiftçiyi aç bıraktınız diyor, be insafsız 2,5 kattrilyon verdik. Manisa'ya yapılan bu hizmetlerden Akhisar da hissesine düşeni alıyor. İmam Hatip lisemizin 200 kişilik pansiyonu hizmete giriyor. Size hayal değil, icraat konuşuyorum. Biz yaparız onlar bakar. Geldiğimizde tarım endüstrisinde yerli traktör yoktu. Şimdi var. Eğer ellerinden gelse tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkartacaklar ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor.

Erdoğan, Afrin'de 4 bin 481, Irak'ın kuzeyinde 423, yurt içinde ise 415 teröristin de etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaynak: AA