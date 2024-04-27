Erdoğan'dan İYİ Parti'nin yeni lideri Dervişoğlu'a tebrik

Dervişoğlu, ATO Congresium'da yapılan 5. Olağanüstü Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) oylaması öncesi gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

Bir gazetecinin, tebrik için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini arayıp aramadığına ilişkin sorusuna Dervişoğlu, "Tebrik için aradı Sayın Cumhurbaşkanı, ben de kendisine teşekkürlerimi ve iyi dileklerimi ilettim." yanıtını verdi.

Dervişoğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kendisini tebrik ettiğini söyledi.