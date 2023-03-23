Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta depremzedelerle iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bugün Ramazan ayının ilk iftarını şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve depremzedelerimizle birlikte yaptık. Soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Ümraniye Belediyemize özellikle teşekkür ediyorum.Bu seneki Ramazan-ı şerefi buruk karşılıyoruz. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Halen tedavileri devam eden yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde...

Bugüne kadar şehit yakınlarına mahçup olacak hiçbir adım atmadık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki vatandaşlarımız bölücü terör örgütünün yıkıcı hareketlerine karşı onların baskısından kurtuldukça bölgede sükunet yeniden tesis edildi. Sınır ötesi harekatlarımız sayesinde bölücü terör örgütünü Suriye ve Irak'ta kıpırdayamaz hale getirdik. Son terörist ülkemiz ve milletimiz için tehdit unsuru olmaktan çıkarılana dek operasyonlarımızı devam edecektir.

Kirli hesaplarını da bozacağız

Bu alçaklara destek verenlerin sırtlarını sıvazlayanların onları silahla boğanların kirli hesaplarını da bozacağız. Türkiye'yi terörle dize getirme Türk siyasetini marjinal yapılar eliyle dizayn etme girişimlerini boşa çıkaracağız. Siyaset sahnesinde yaşanan utanç verici pazarlıkların yaralarınızı yeniden kanattığını biliyorum.

Türkiye bu oyunları bozacak güce sahiptir

Özellikle ana muhalefetteki ve yanındakiler bunlarla aynı masaya oturup aynı masa etrafında hala ülkemizin geleceğini karartma gayelerini 14 Mayıs'ta hep birlikte boşa çıkaracağız. Bu kabul edilemez görüntülerin ülke ve millet düşmanlarına nasıl cesaret verdiğini hep birlikte takip ediyoruz. Bölücü örgütün uzantılarının kapısında nöbet tutması, Edirne'de nöbet tutması sizleri karamsarlığa sürüklemesin. Türkiye bu oyunları bozacak güce sahiptir.

Yeter ki biz birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım

Yeter ki biz birliğimize kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Millet olarak Ramazan'ın temsil ettiği değerlere daha fazla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif'i kucaklaşmak özellikle depremin yaralarını sarmak için vesile kılmalıyız. Depremzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmemiz kardeşlik görevimizin bir gereğidir.